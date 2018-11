Forza Italia, l'erede di Berlusconi potrebbe essere una donna. Esclusivo!

“Il futuro di Forza Italia è sicuramente legato alla figura di Silvio Berlusconi, quello che resta da scoprire è chi sarà in grado di seguire le sue orme alla guida del partito” dichiara Roberto Baldassari Presidente e Amministratore Delegato di GPF Inspiring Research.

Nella classifica della “notorietà” troviamo al primo posto l’ex cavaliere Silvio Berlusconi seguito da due figure molto note nel mondo politico italiano, pur non essendo esclusivamente politiche: Bruno Vespa e Vittorio Sgarbi. Seguono Pierferdinando Casini e Vittorio Feltri. L’erede di sangue Piersilvio Berlusconi si posiziona solamente al 14mo posto, chiude invece la classifica l’avvocato Niccolò Ghedini.

Cambia invece il discorso nella graduatoria del “Job Approval” ossia del livello di gradimento sull’operato dei politici italiani da parte dell’opinione pubblica.

Resta salda la prima posizione di Silvio Berlusconi, subentra invece Antonio Tajani che spodesta la seconda posizione di Bruno Vespa, facendolo scalare di un gradino insieme a Vittorio Sgarbi.

Situazione completamente diversa per il lato rosa della classifica della notorietà. Primo posto indiscusso per Barbara D’Urso. Seguono pari merito ben 5 candidate: Alessandra Mussolini, Iva Zanicchi, Rita Dalla Chiesa, Emma Marcegaglia e Daniela Santanchè, nonostante il suo passaggio a Fratelli d’Italia. Grandi cambiamenti anche per la classifica del “Job Approval”. Nella classifica femminile la diretta erede Marina Berlusconi si posiziona infatti al primo posto insieme a Emma Marcegaglia, chiude il podio l’ex Ministro dell’istruzione Mariastella Gelmini.

Passando ora al prossimo Leader di Forza Italia, molto interessante è la presenza di ben due donne nel podio. Resta al primo posto Silvio Berlusconi con un netto vantaggio sulla seconda posizione, occupata da Marina Berlusconi, già presidente di Fininvest e del gruppo Arnoldo Mondadori Editore sembrerebbe essere l’erede naturale del padre. Al terzo posto un’altra imprenditrice: Emma Marcegaglia. Seguono cinque uomini fuori dal podio, ritorna al quarto posto Antonio Tajani seguito da Bruno Vespa, Paolo Del Debbio, e Piersilvio Berlusconi che in questa classifica guadagna la settima posizione.

Dall’analisi dei risultati risulta quindi stabile la potenza mediatica di Silvio Berlusconi che resta ancora oggi leader indiscusso del suo partito. Questione da prendere in considerazione anche alla luce della presenza di ben due membri della sua famiglia nella top 10 dei futuri leader di Forza Italia.

NOTA METODOLOGICA

VOX POPULI è il monitoraggio settimanale di GPF – Inspiring Research che descrive le tendenze e le opinioni degli italiani sui temi di attualità politica, economica, sociale e culturale.

AUDIENCE: 806 interviste valide. Campione con estrazione casuale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne articolato per sesso, età, professione, ampiezza centri, livello di istruzione e orientamento politico. Livello di confidenza: ± 2,3%.

ESTENSIONE GEOGRAFICA: Intero territorio nazionale italiano.

METODOLOGIA DI RILEVAZIONE: CATI – CAMI – CAWI.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 10 - 13 Novembre 2018