Delle volte contano più i silenzi di quanto viene detto espressamente. E di silenzi nelle due interviste rilasciate ieri da Berlusconi e da Renzi ce ne sono in quantità. La sensazione dal non detto è che entrambi convergano verso una forma di responsabilità nazionale, scrive il QN. Entrambi proveranno a vincere uno contro l' altro, casomai non fosse possibile si delinea sullo sfondo uno sforzo per non lasciare l' Italia allo sbando dopo le urne.