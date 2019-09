Forza Italia: questo è il vero obiettivo di Mara Carfagna

Non sono bastate nemmeno le rassicurazioni di Silvio Berlusconi in persona, scrive Dagospia, per calmare le acque. Il partito resta disorientato, diviso tra chi apprezza Salvini, chi apprezza Renzi e chi (non troppi di questi tempi per la verità) apprezza ancora il Cavaliere (le solite malelingue dicono che ieri non sia andato a Viterbo da Tajani per evitare possibili domande scomode sugli assetti interni del partito).

E non sono pochi a pensare che a Forza Italia ora serva un coordinatore unico, fare un vero Congresso ed eleggere una persona da affiancare a Silvio Berlusconi. Già, vuoi vedere che è proprio questo il vero obiettivo di Mara Carfagna (altro che Renzi)? D'altra parte alla cena salutando i 58 ospiti aveva detto: "Nè renziani nè salviniani ma solo berlusconiani".