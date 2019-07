Forza Italia, Silvio Berlusconi vuole riprendersi il partito. Ecco come farà

A Matteo Salvini negli ultimi tempi pare non andarne bene una, però di sicuro ha ritrovato un alleato, anzi un amico: Silvio Berlusconi. Già, perché di questi tempi, durissimi per il Capitano leghista, sembra essere più alleato il buon vecchio Cav che non i 5 Stelle. Insomma, scrive Dagospia, Silvio Berlusconi è pronto a ritornare al centro della scena politica e a riprendersi il suo stesso partito (che in realtà non ha mai veramente deciso di mollare, con buona pace di Giovanni Toti).

L'ex Premier, ora europarlamentare, ritiene che in caso di crisi di governo Forza Italia possa tornare centrale: "Se ci fossero elezioni anticipate Berlusconi chiederebbe subito la firma di un nuovo patto a tre con Matteo Salvini e Giorgia Meloni" rivelano i Fedelissimi del Cav anche se le elezioni anticipate al corpaccione del partito fanno paura perché "in tantissimi rischierebbero di non essere rieletti" e al dunque molti azzurri potrebbero essere tentati di appoggiare un governo di "salvezza nazionale" pur di tenersi stretto il seggio. La convinzione del Cavaliere però è che Matteo Salvini non abbia ancora preso una decisione definitiva sul da farsi, ovvero se continuare con l'attuale governo oppure no.