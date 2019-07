Forza Italia, stavolta è veramente la fine. Ecco come è ridotto il partito...

La Lega di Matteo Salvini, sondaggi alla mano, vola sempre più in alto e arriva al 37,7 per cento. Questo il dato rilanciato dalla Supermedia settimanale elaborata da YouTrend per Agi. Altro dato significativo il calo del M5s, che pare inarrestabile. Dunque la tenuta del Pd e il sorpasso a destra di Fratelli d’Italia nei confronti di Forza Italia, ormai certificato quasi da tutti gli istituti demoscopici.

Nel dettaglio, il Carroccio guadagna ben due punti percentuali, portandosi appunto al 37,7 per cento. Un balzo impressionante, in un lasso di tempo così contenuto. Con assoluta probabilità, il Carroccio ha beneficiato delle vicende legate alle navi Ong e alle decisioni dei magistrati, i quali continuano inconsapevolmente a favorire Salvini pur facendogli la guerra. Al secondo posto, staccatissimo dalla Lega, il Pd, stabile al 23,2%, mentre M5s perde un punto secco, calando al 17,2 per cento. Buio pesto per i grillini e Luigi Di Maio, insomma.

A destra, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni scavalca la Forza Italia di Silvio Berlusconi (7,0% contro 6,9%), mentre, guardando nel centrosinistra, si segnala una buona performance dei Verdi che guadagnano 0,4 punti, portandosi al 2,2 per cento. In flessione, invece, +Europa (2,5%) e La Sinistra (1,6%).