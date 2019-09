Forza Italia, trema Berlusconi: scissione in vista anche per lui? Un dramma

Da giorni - scrive La Stampa - aleggia l'ipotesi di gruppi parlamentari autonomi. A metterli in piedi sarebbero i più insofferenti nei confronti di Salvini con l'alta benedizione (si garantisce) di Gianni Letta. Sofferenti che, chi tiene il conto, arriverebbero per il momento a 25 deputati e almeno 15 senatori. Complessivamente, più di quanti ne metterebbe insieme lo stesso Renzi, e non meno determinanti per garantire che non si torni a votare prima del 2023. Se questi berlusconiani dissidenti non sono già passati all'azione è perché aspettano un segnale dalla figura che sarebbe meglio in grado di rappresentarli, cioè Mara Carfagna.