Francia, arriva dossier anti Lega. A rischio il patto Fincantieri-Stx

Dopo lo scontro Macron-Salvini si apre un nuovo fronte a causa di un rapporto contro l' Italia consegnato all' Eliseo. Gli attacchi di Matteo Salvini contro Emmanuel Macron rischiano di avere ricadute negative su una partita che vale miliardi e che impegna interessi geo-strategici. Dopo l' immigrazione, il nuovo clima di tensione tra Roma e Parigi si allarga su un nuovo fronte, ovvero l' acquisto dei cantieri francesi Stx da parte di Fincantieri e l' alleanza annunciata con il gruppo Naval Group per creare un gigante europeo nel settore, scrive Repubblica. Ufficialmente, l' accordo raggiunto tra i due governi nel settembre scorso non viene rimesso in discussione da nessuno, ma cominciano ad emergere segnali contraddittori. Un rapporto di trentasei pagine recapitato all' Eliseo e anticipato ieri dal quotidiano economico la Tribune, punta dritto contro Fincantieri e il rafforzamento della sua presenza nel sistema francese.