Francia, Fitoussi: Macron è un imbecille

"Parigi non conosce la Francia e chi abita a Parigi non sapeva che milioni di francesi vivono difficoltà più estreme di quelle ipotizzabili. Ci si sveglia stupiti di questa rabbia, ma un politico che non conosce il suo Paese che dirigente è ?". Lo dice, in una intervista al Fatto quotidiano sulla rivolta dei gilet gialli, l’economista francese Jean-Paul Fitoussi, che ora definisce il presidente Emannuelle Macron "un imbecille".