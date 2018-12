Francia, Macron sfora il 3% e in Europa tutti zitti!

Emmanuel Macron ha annunciato un pacchetto di misure, tra cui l'aumento degli stipendi minimi, che porteranno il Paese a sforare il tetto del 3 per cento. Proprio come vuole fare l'Italia. Lo scrive ilgiornale.it e lo ha confermato il presidente dell’Assemblea nazionale, Richard Ferrand, secondo cui la Francia "probabilmente aumenterà il deficit” pubblico “temporaneamente” per finanziare le misure annunciate da Macron in risposta ai gilet gialli. Ferrand, a Rtl, ha comunque assicurato che il deficit tornerà al di sotto del 3% nel 2020.