Fuori i nomi! L'antimafia vuole i nomi dei massoni

"L’ufficio di presidenza ha deliberato

di inviare una nuova lettera a: il Gran Maestro della Gran

Loggia Regolare d’Italia, Fabio Venzi. il Gran Maestro della

Serenissima Gran Loggia d’Italia - Ordine Generale degli

Antichi Liberi Accettati Muratori, Massimo Criscuoli Tortora;

il Gran Maestro della Gran Loggia d’Italia degli Antichi Liberi

Accettati Muratori, Antonio Binni. Li si invita nuovamente ad

inviare gli elenchi delle logge e degli iscritti, in via

prioritaria quelli della Calabria e della Sicilia, indicando

l’8 febbraio come termine perentorio per provvedere alla

consegna degli elenchi". Lo ha affermato la presidente della commissione Antimafia, Rosy Bindi.