Fuori i soldi! Berlusconi li vuole dai parlamentari

Sanatoria entro il 28 febbraio o fuori dal partito. In Forza Italia, ormai sul lastrico, è giunta l' ora della cartella esattoriale in stile Equitalia, scrive Repubblica.

Buco da cento milioni di euro, almeno due riconducibili a parlamentari ed eletti insolventi (due su tre), e arriva la carta quasi bollata per recuperare almeno quanto dovuto nel triennio 2014-2016. Con tanto di sanzione, di scontro del 20 per cento in caso di pagamento cash ma le cifre sono da capogiro per alcuni - di rateizzazione per chi vorrà spalmare il debito per anni.