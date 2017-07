Gabanelli Premier a 5 Stelle?

Milena Gabanelli, già pilastro di "Report", candidata premier per il Movimento cinque stelle. Milena Gabanelli, donna della discordia in Rai (per via di un futuribile tg-web da lei diretto), che fa da papessa straniera al movimento "dal basso". Milena Gabanelli in prima linea in politica: ipotesi, speranza o la realtà?

Da due giorni, scrive il Foglio, la voce corre tra Palazzi, partiti e movimenti.

E anche se Gabanelli, interpellata dal Foglio, dice che a lei "nessuno ha chiesto nulla", l' idea non sembra così peregrina a chi, osservando da vicino il M5s, pensa che Beppe Grillo, come dice un cinque stelle romano, "si sia convinto della necessità di allargare il campo delle personalità che possano aiutarci a crescere".