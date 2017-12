GAS, INTERROTTO FLUSSO DALLA RUSSIA ALL’ITALIA

Dopo l’esplosione di questa mattina nella stazione di compressione gas a Baumgarten (Austria), che ha causato un morto e diciotto feriti, il Ministero dello Sviluppo Economico italiano ha dichiarato lo stato di emergenza per l’approvvigionamento del gas. Proprio da quella stazione, in quel tratto di rete gestito dall'operatore Gas Connect, transita infatti il gas diretto in Italia dalla Russia: l’operatività del gasdotto è stata interrotta. Intanto, assicura il Mise in una nota, “la fornitura di gas ai consumatori italiani comunque assicurata in quanto la mancata importazione viene coperta da una maggiore erogazione di gas dagli stoccaggi nazionali di gas in sotterraneo”.

La decisione di dichiarare lo stato di emergenza è stata presa in base alle direttive del regolamento europeo e del piano di emergenza nazionale. Il ministero monitora l’evolversi della situazione, in continuo contatto con gli operatori interessati. Ancora impossibile, al momento, conoscere i tempi necessari per la ripresa dei flussi. Della vicenda ha parlato il ministro Carlo Calenda: “Il Tap serve a questo”, ha detto, “a diversificare l'approvvigionamento del gas. Emiliano ha fatto ricorso al Tar pure su questo e lo ha perso. Se avessimo avuto già oggi il Tap, non dovremmo dichiarare, come faremo oggi, un'emergenza sull'approvvigionamento. E' inaccettabile che si blocchi un gasdotto".

Alessandro Coretti (@alecorets)