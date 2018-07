Gay pride al centro estivo: bimbi truccati, rabbia dei genitori

IL GAY Pride si festeggia anche al centro estivo dell' asilo, aperto per i bambini fino a 5 anni. Laboratori di pittura e scrittura, letture orientate al mondo omosessuale e volti colorati con l' arcobaleno della parata, scrive il Qn. Accade nella scuola dell' infanzia del quartiere Meridiana di Casalecchio, cittadina satellite di Bologna. Sabato scorso sotto le Due Torri è sfilata la manifestazione per l' orgoglio e la difesa dei diritti di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e queer (ovvero i sessualmente eccentrici). Evento che ha colorato la città e che le educatrici del centro estivo - gestito da una cooperativa (la Coop Dolce) - hanno voluto fare celebrare il giorno prima anche ai bambini.I genitori hanno scoperto la scelta educativa quando sono andati a riprendersi i bimbi. Ad accoglierli, oltre ai figli, i cartelloni finali dell' attività, con tanto di foto dei piccoli in versione parata arcobaleno: «Oggi ci siamo dipinti la faccia per festeggiare insieme il Gay Pride!!!». E per evitare equivoci, il cartellone chiosa con un «Viva l' amore!» che fa tanto politicamente corretto.Apriti cielo. Altro che sorpresa.«Mia figlia ha due anni e francamente credo e spero che non abbia riportato alcun trauma», sbotta una mamma. «Quando sono arrivata aveva la maglietta tutta colorata, disegni in fronte e sulle guance.... Dico solo che per fortuna non è nell' età di capire...».