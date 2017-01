Gen. Del Sette, proroga di un anno nonostante l'inchiesta Consip

Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha confermato per un altro anno Tullio Del Sette come comandante dei Carabinieri, nonostante sia indagato a Roma per favoreggiamento e rivelazione di segreto istruttorio nell' indagine su un appalto Consip, la centrale unica degli acquisti della pubblica amministrazione controllata dal Tesoro. Certo, si parla per ora solo di ipotesi: l' inchiesta è in corso, la versione di chi tira in ballo il generale - che nega ogni accusa - è stata in parte smentita e la posizione di Del Sette potrebbe essere archiviata. Ma per ora il generale è iscritta nel registro degli indagati, circostanza che evidentemente non imbarazza il governo, scrive il Fatto.