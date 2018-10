Genova, "Il ponte andava chiuso": teste inguaia i Benetton

Carmelo Gentile (Politecnico di Milano) sentito dai pm: per il docente, Spea - la società di progettazione del gruppo Atlantia - sapeva della pericolosità del Morandi. "Il ponte andava chiuso", scrive il Fatto. Il teste inguaia i Benetton. "Il progettista ha fatto delle valutazioni improprie, ma anche con quelle valutazioni improprie il ponte era da chiudere", non ha usato mezzi termini Carmelo Gentile, docente del Politecnico di Milano cui Autostrade aveva commissionato uno studio sulla salute del ponte in vista del progetto di retrofitting. Il dossier del Politecnico conteneva diversi spunti allarmanti. Gentile è stato sentito ieri come testimone (non indagato) nell' inchiesta di Genova.