Gentiloni blocca la Boschi e si fa la sua squadra di governo

Anche se ha giurato quasi un mese fa, un bigio lunedì sera, soltanto adesso il governo di Paolo Gentiloni entra in carica. E con un' operazione delicata: arginare Maria Elena Boschi, che vuol dire arginare le manovre di Matteo Renzi. Questo è l' innesco che scatenerà lo scontro con il segretario dem. Come colonna sonora ci sarà il tormentone - già avviato - delle elezioni anticipate, scrive il Fatto.

Con la sconfitta al referendum, Boschi ha ottenuto una promozione. Uno sgorbio politico che Gentiloni intende occultare, o almeno ridimensionare. Cos' è accaduto è inequivocabile: l' ex ministro delle riforme (bocciate) è sottosegretario alla presidenza del Consiglio.

Per sottrarre a Maria Elena il controllo della complessa macchina di Palazzo Chigi, che non va sacrificata per assecondare le spropositate ambizioni di un singolo, Gentiloni ha respinto un paio di nomine boschiane.

Quella di Cristiano Ceresani a responsabile del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ( in sigla Dagl), il crocevia dell' attività di governo, dove resiste Antonella Manzione, sempre in procinto di andare al Consiglio di Stato. Quella di Roberto Cerreto a vicesegretario generale, inaccettabile perché la Boschi può già contare sul segretario generale Paolo Aquilanti, due anni fa infilato a Palazzo Chigi nel periodo di maggiore espansione del boschismo.