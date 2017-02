Zero. Questo è il numero che riassume l' azione, o meglio l' inazione del governo di Paolo Gentiloni, in carica da un paio di mesi e una decina di giorni. Zero è il numero dei decreti attuativi - relativi al mandato dell' ex ministro degli Esteri - approvati dall' esecutivo costruito per rimediare al fallimento del referendum, scrive il Fatto.