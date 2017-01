Matteo Renzi lo aveva comprato, ma non lo usava. Complici le polemiche sui costi, per un' operazione complessa dal punto di vista normativo ed economico, persino organizzativo: per lunghi mesi l' Italia aveva un nuovo aereo del governo ma non aveva i piloti. Paolo Gentiloni, scrive il corriere della sera, invece ha scelto di andare a Berlino in vista alla Merkel con il nuovo aereo di Stato, uno dei Boeing più grandi in circolazione, preso in leasing da Etihad.