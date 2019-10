George Soros in Italia, ecco a chi ha dato i soldi: documenti e nomi

Nel biennio 2017-18 la Open Society Foundations di George Soros ha elargito qualcosa come 8,5 milioni di dollari, per l'esattezza 8.527.948. Tra i beneficiari delle sovvenzioni, movimenti politici come i Radicali Italiani, think-tank come l'Istituto Affari Internazionali, onlus e ong impegnate sul fronte dell'immigrazione e delle politiche di accoglienza e il Comune di Ventimiglia. In tutto, secondo i dati ottenuti dall'agenzia Adnkronos, la fondazione del miliardario-filantropo statunitense di origini ungheresi ha finanziato 70 progetti: 32 nel 2017, per un totale di 4.140.318 dollari; e 38 nel 2018, per 4.387.630 dollari.