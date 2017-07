Giallo all'Aise. Il colonnello De Caprio torna nell'Arma. Perchè?

Il capitano Ultimo e i suoi fedelissimi tornano giocoforza a casa, scrive il Tempo di Gian Marco Chiocci. Lasciano l'incarico nei servizi segreti dell'Aise nel fortino di Forte Braschi, dove erano approdati non troppo tempo fa per occuparsi di sicurezza interna, e fanno precipitosamente ritorno nel corpo di appartenenza, l' arma dei carabinieri. Arma con la quale proprio Ultimo, l' eroe dell' arresto di Totò Riina, aveva avuto più di un dissapore, per non dire scontro, a causa di scelte operative dei vertici non condivise.

I motivi di questa repentina decisione non si conoscono. Secondo alcuni, continua il Tempo, potrebbero essere riconducibili anche agli sviluppi dell' inchiesta sulla fuga di notizie del caso Consip e più in generale alla scoperta di alcuni sms girati dal capitano del Noe (ex ufficio dei carabinieri ecologici già comandato da Ultimo, protagonista di numerose inchieste col pubblico ministero Henry John Woodcock) Scafarto ad ex colleghi transitati nei servizi. Ma è solo un' ipotesi fra le tante, troppe, circolate fin dalle prime ore del mattino. Stando a precise indiscrezioni, Ultimo e i suoi uomini avrebbero firmato tra ieri e l' altro ieri la «lettera di rientro», o di «licenziamento» che dir si voglia.