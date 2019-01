Gianni Letta fa a pezzi Matteo Salvini. Altro che le felpe della Polizia

Giulio Andreotti "a 34 anni fu nominato ministro dell'Interno, fu il piu' giovane ministro dell'Interno della storia della Repubblica. Ma non metteva la felpa della

Polizia...". Lo ha detto, nel corso del convegno ’Andreotti, il

patrimonio politico di un padre della Repubblica’, in corso

alla Camera, l’ex-sottosegretario alla presidenza del Consiglio

Gianni Letta, con un trasparente riferimento all’abitudine del

vicepremier, e attuale ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

Il passaggio dell’intervento e’ stato sottolineato con un

applauso dai presenti in sala.