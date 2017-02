Giggino e il partito fatto in casa; si fa il partito col fratello

L' avesse chiamato direttamente "Forza Giggino" ci avrebbe fatto una figura meno barbina. Se proprio devi farti l' auto-partito, almeno fallo come si deve, col suo (cioè il tuo) bravo nome, il suo (cioè il tuo) bravo faccione, il suo (cioè il tuo) bravo culto della personalità, scrive il Tempo. L' operazione magari resterà comunque discutibile, ma per lo meno sarà dotata del ma GigginO; si chiama DemA.

Se di nome fai De Magistris, pertanto, un posto per te salterà fuori. E mica strapuntini: per Claudio De Magistris-incidentalmente fratello del sindaco- è arrivata nientemeno che la guida del partito fino a giugno (si ignora quale scadenza sia programmata per allora: congresso? Rotazione con altro parente? Estrazione a sorte tra tutti i De Magistris d' Italia? Il mistero resta fitto).