Giorgetti all'assalto dei 5Stelle: "Il governo così non dura"

"Io sono una persona per bene. Non

consento a nessuno di alludere a complotti e trame oscure, con

dichiarazioni così scomposte. Se si continua ad attaccare chi

prova a tenere in piedi la baracca, il governo non andrà molto

lontano. Spero Luigi Di Maio ci vada davvero, in procura.

Scoprirà che la famosa "manina" è in casa loro. Ma occhio, così

loro si vanno a schiantare». Sulle pagine di Repubblica, il

sottosegretario alla Presidenza del Consiglio (e vicesegretario

della Lega Nord) Giancarlo Giorgetti risponde al Movimento Cinque

Stelle Movimento che accusa lui e in parte il suo collega

all’Economia, Massimiliano Garavaglia, di essere i registi dietro

la "manina" che avrebbe allargato le maglie del condono.



"Per dieci giorni", ricorda, "al ministero dell’Economia è stato

discusso il passaggio della cosiddetta pace fiscale relativo alla

dichiarazione integrativa. Ne hanno parlato approfonditamente i

nostri Bitonci e Garavaglia con la viceministra del M5S Castelli.

Poi il presidente Conte con Salvini e Di Maio, nel vertice che

precede il Consiglio dei ministri di lunedì, decidono di porre un

limite di 100mila euro e la norma è stata formulata nella sua

interezza, nel testo che conoscete tutti".



"Sarebbe stato assurdo", prosegue, "non concedere l’ombrello di

non punibilità per reati fiscali a chi accetta di venire allo

scoperto e pagare". Ma secondo gli alleati in Consiglio dei

ministri o dopo sarebbe intervenuta la manina: quella di

Giorgetti, appunto. "E no", puntualizza, "Io ho seguito i lavori

fino all’approvazione dell’articolo 6. La norma contestata è

contenuta all’articolo 9. E lì non so cosa sia successo, non

c’ero e non sono stato io a redigere il verbale. Non so chi lo

abbia fatto. Da quel che mi è stato riferito il decreto è stato

approvato dopo che il premier Conte ha supervisionato il testo

apportando le modifiche ritenute necessarie".