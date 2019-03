"Matteo Salvini non è tornato a cuccia, ha visto accogliere la proposta che ha messo sul tavolo. Tengo a precisare che per fermare definitivamente la Tav serve un passaggio parlamentare, non può né Conte né il Cdm, il Parlamento è sovrano su questo". A dirlo a Mezz'ora in più, su Raitre, è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. Insomma, cari 5 Stelle non avete ottenuto un bel niente...