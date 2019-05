Giorgia Meloni aspetta e spera: secondo lei un'altra strada è possibile....

Con il loro voto, gli elettori possono dimostrarci che un altro governo e' possibile. Che un'alleanza fra Lega e FdI ha i numeri, e' la via giusta, utile, logica per cambiare l'Italia e per farla contare in Europa". E' l'opinione della leader di FdI Giorgia Meloni, intervistata dal Corriere della Sera. Per Meloni "questo governo non riesce piu' ad andare avanti, visto che ormai Di Maio parla la lingua di Zingaretti mostrando la vera anima del M5s". E su Forza Italia commenta: "Fi e' nel Ppe, condivide l'assetto e gli equilibri europei per come sono stati finora. Berlusconi addirittura pensa a Draghi come possibile premier, quando per noi l'ide adi un nuovo Monti e' il peggior scenario possibile". E anche in Italia "dovremo capirt qual e' la linea di Fi. Perche' sentir parlare, come in Sicilia, di governi con il Pd ci colpisce. Vogliamo chiarezza, che ad oggi non c'e'". Sulle dichiarazioni di Salvini che ribadisce di non voler far cadere il governo, Meloni afferma: "Non puo' dire nulla di diverso, finche' il governo sta in piedi sono parole dovute e obbligate. Ma e' stato lui stessoa notare che ormai Di Maio e Zingaretti sembrano avere programmi e idee coincidenti su tutto o quasi". Di conseguenza, tutto "dipendera' dai risultati" delle Europee: "Io chiedo agli italiani, con il loro voto, di staccare la spina". E "se i risultati confermeranno che un'altra maggioranza e' possibile, mi aspetto la crisi in tempi rapidi".