Giorgia Meloni all'attacco di Salvini: la sfida segreta della leader di FDI

A metterli in fila viene difficile credere ad una coincidenza, sta diventando troppo frequente la cadenza degli episodi che contrappongono Matteo Salvini a Giorgia Meloni. Lo scrive il Corriere delle sera. Il leader della Lega e la numero uno di Fratelli d' Italia non si trovano all' unisono nemmeno guardando Oltreoceano, lì dove l' amato (per entrambi) presidente Donald Trump è diventato (l' ultimo) terreno di scontro dei due alleati. L' elogio sperticato per l' omicidio di Soleimani fatto a caldo da Matteo Salvini, ha fatto impugnare la bacchetta a Giorgia Meloni: "Non servono le tifoserie da stadio".