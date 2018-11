Giorgia Meloni contro Silvio Berlusconi: ecco cosa è successo

"La famiglia di Fratelli d’Italia puo’ contare oggi anche sulla presenza di Stefano Maullu, uno straordinario parlamentare europeo che in questi anni ha difeso l’interesse nazionale italiano". Lo ha annunciato la presidente di FdI Giorgia Meloni, in una conferenza stampa a Montecitorio. "Sempre piu’ credibile - ha aggiunto - il nostro processo di aggregazione e di allargamento, per riportare in Italia un governo di centrodestra capace di difendere l’interesse nazionale italiano". Da parte sua, Maullu ha motivato la propria scelta, spiegando che "Fdi rappresenta l’innovazione e la difesa dei bisogni che l’Italia deve riproporre con forza. Il nostro Paese e’ condizionato dai partner europei, Juncker e Moscovici hanno usato la clava contro l’Italia e bisogna lottare per il Paese. Lo faro’ - ha concluso - dal Parlamento Ue".