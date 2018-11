Giorgia Meloni e la "bufala" su George Soros: ERRORE CLAMOROSO

Quella delle carte di credito "pagate da Soros" e' una notizia falsa, un caso da manuale di disinformazione dove vengono mischiate questioni differenti per attaccare bersagli precisi (i migranti, l’Onu,

Soros). Gia’ smentita dall’Unhcr e da numerosi fact-checker

italiani e stranieri, scrive l'Agi, e’ una bufala che e’ arrivata in Italia

dopo aver avuto ampia diffusione in altri Paesi europei.

Il 12 novembre, la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia

Meloni ha diffuso un video sul proprio profilo Facebook in cui

ha chiesto nuovamente conto "di una cosa che e’ stata scritta

sui giornali nelle ultime settimane: cioe’ che la polizia

croata alla frontiera con la Croazia avrebbe trovato dei

richiedenti asilo in possesso di una carta di credito che ha il

logo della Mastercard, della Unhcr e, da una serie di

approfondimenti, parrebbe finanziata dalla fondazione di George

Soros, cioe’ il famoso finanziere internazionale che fa di

tutto per favorire l’immigrazione incontrollata". La stessa

questione era stata sollevata dal parlamentare di Fdi Carlo

Fidanza il 9 novembre, nel corso di un dibattito televisivo in

cui era presente anche la rappresentante italiana dell’Unhcr

Carlotta Sami.

Nel suo video Giorgia Meloni critica l’Unhcr (l’agenzia

delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati) per aver

scritto al presidente della Camera Roberto Fico, in seguito

allo scontro tra Fidanza e Sami, avanzando la richiesta alla

politica di "moderare il linguaggio per non creare spazio per

abusi e violenze", invece di dare risposta sulla questione

delle carte di credito per i migranti.

Le parole di Giorgia Meloni si fondano pero’ su una notizia

falsa, nata nei siti di disinformazione dell’estrema destra,

arricchitasi di dettagli mentre ne aumentava la diffusione, e

gia’ smentita - quando la presidente di Fratelli d’Italia ne

chiedeva conto - da numerose e autorevoli testate di

fact-checking italiane, europee e americane.

Come nasce questa notizia? Secondo numerosi media, italiani e

internazionali, la "notizia" originale proverrebbe dal sito sloveno

Nova24, un noto diffusore e fabbricatore di bufale che e’ conosciuto

per i suoi contenuti xenofobi, complottisti, di estrema destra e

antisemiti, tra cui la negazione dell’Olocausto. Un sito che

oltretutto, secondo il New York Times, apparterrebbe a una galassia

di media finanziati da uomini d’affari vicini al presidente ungherese

nazionalista e xenofobo, Viktor Orba’n, per diffondere contenuti di

estrema destra in Europa.

Il 30 ottobre Nova 24 ha scritto nel suo articolo, citando come

fonte un reportage di inizio settembre della testata croata

kamenjar.com, che un non meglio identificato esponente della polizia

croata avrebbe riscontrato che "un gran numero di questi immigrati

clandestini e’ ben vestita e attrezzata - scarpe nuove, telefoni

cellulari moderni, armi bianche, e molti hanno carte di credito

MasterCard. Senza nome, ci sono scritti sopra solo il numero e il

marchio Unhcr". Non si tratta dunque di una fonte ufficiale della

polizia croata, ma di una testimonianza verbale riportata in forma

anonima.

In ogni caso, qui ancora non si parla di Soros, ma l’aggiunta del

ruolo del finanziere, spesso al centro delle teorie complottiste

dell’estrema destra, non tarda ad arrivare. Il primo novembre il sito

americano di estrema destra infowars.com, altro noto diffusore di

notizie false e complottismo, ha ripreso nella sua edizione europea

la notizia di Nova24 aggiungendo il dettaglio del supposto ruolo di

Soros, che pagherebbe carte prepagate per i migranti. Dalla nostra

ricerca ci risulta che sia stato il primo a farlo. Nei giorni

successivi altri siti della galassia dell’estrema destra hanno

ripreso la nuova versione della notizia.

Il 5 novembre la notizia e’ arrivata anche su alcuni siti e testate

italiani, ad esempio Gli Occhi della Guerra e Libero, che di nuovo

citano Nova24 come propria fonte. A questo punto la storia ha assunto

le caratteristiche di cui parlano anche da Fidanza e Meloni.

Scrive ad esempio Libero: "Carte di credito prepagate e senza nome

date in regalo ai migranti, in modo che possano circolare liberamente

per l’Europa. A distribuire tali carte sarebbero l’Unhcr e l’Ue in

collaborazione con MasterCard e il magnate ungherese George Soros".

L’Italia, in ogni caso, e’ in buona compagnia: la bufala negli

stessi giorni e’ rimbalzata su moltissimi siti esteri di estrema

destra e di controinformazione, venendo talvolta ripresa anche da

testate giornalistiche, in tutta Europa. Possiamo citare ad esempio

la Germania, l’Olanda, la Francia, l’Austria e la Svezia.



- PERCHE’ E’ UNA BUFALA

In questa notizia falsa vengono mischiate tre notizie distinte e

viene creato un caso ad arte per attaccare dei bersagli precisi. Nel

2011, l’Unhcr ha lanciato in Moldavia un programma che ha permesso ai

beneficiari dei sussidi offerti dall’agenzia dell’Onu di accedere ai

propri soldi (tre euro al giorno, 30-36 al mese) tramite bancomat. In

questo modo, si voleva velocizzare e semplificare la distribuzione

dei sussidi che normalmente l’Unhcr assegna ai richiedenti asilo. Il

programma e’ stato inoltre potenziato nel 2016. Un’altra iniziativa

del genere e’ poi stata lanciata in Grecia nel 2017.

Vicenda separata e’ invece la partnership che nel 2016 e’ stata

stretta tra Mastercard e il Ministero del lavoro della Serbia, per

far si’ che agli aventi diritto allo status di rifugiato (siriani,

iracheni e afghani) venisse dato un bancomat per far fronte alle

spese necessarie quotidiane.

E questa e’ un’altra iniziativa, non collegata con la precedente,

visto che l’Unhcr non ha qui alcun ruolo.

Nel 2017, poi, sempre Mastercard ha annunciato un piano per esplorare

la possibilita’ di avviare un’iniziativa comune con Soros

(probabilmente con la sua fondazione Open Society, ma questo non e’

specificato nel comunicato di Mastercard), per aiutare le comunita’

piu’ vulnerabili, in particolare migranti erifugiati. L’iniziativa

dovrebbe chiamarsi Humanity Ventures.

Questa e’ un’altra iniziativa ancora, diversa dalle precedenti:

dalle prime, in quanto l’Unhcr non ha qui alcun ruolo, e dalla

seconda, in quanto qui si tratta di un progetto che - stavolta si’ -

coinvolge Soros ma che non ha ancora visto la luce.