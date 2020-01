Giorgia Meloni regina del Centrodestra: ecco come batterà Salvini

Al declino, irreversibile, di Forza Italia corrisponde non solo la crescita della Lega ma anche il rafforzamento di Fratelli d' Italia, ormai proiettata sopra il 10%. Per un certo periodo, culminato con le elezioni europee dell' anno scorso, sembrava che la Lega egemonizzasse tutto lo spazio di destra. Ora, il momento di grazia sembra passato, e l' affanno di Salvini in Emilia Romagna lo evidenzia. Ma se il leader leghista rallenta, Giorgia Meloni accelera. Si profilano, scrive Repubblica, all' orizzonte due destre, destinate a competere perché si contendono lo stesso elettorato.