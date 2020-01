Giuseppe Conte e il gelo di Di Maio e i 5Stelle: "Perché lo fai?"

Tensioni in arrivo per l'avvocato del popolo Giuseppe Conte, rivela Dagopsia. Già, perché dalle parti dei 5Stelle non hanno gradito affatto i contenuti dell'ultimo colloquio con Repubblica: "Sbagliati tempi e modi" si fa notare , ma "quel che è peggio è che così si rischia di indebolire il governo proprio mentre Salvini dichiara di essere pronto per Palazzo Chigi". Insomma, nel Movimento di queste dichiarazioni ne avrebbero fatto volentieri a meno tanto più perché danno la stura ("ci sono mille modi per partecipare alla vita politica e dare un contributo al proprio Paese") alle voci di un suo possibile interessamento per il Quirinale in vista del dopo Mattarella, vero sogno nel cassetto di "Giuseppi". Peccato però che dovrà vedersela con degli avversari estremamente agguerriti: Franceschini, Prodi, Veltroni ma soprattutto Mario Draghi. Auguri.