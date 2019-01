Giuseppe Conte, Palazzo Chigi con vista Quirinale (e Oltretevere)

I tentativi di mediazione tra il Ministro dell'Interno e i sindaci ribelli al decreto Sicurezza così come quello sui migranti a bordo di Sea Watch e Sea Eye lasciano intravedere una strategia di ben più ampio respiro. Una strategia che, rivela Dagospia, parte dal Quirinale e arriva fino oltretevere dove il Premier è sempre più apprezzato e viene ormai visto come un vero e proprio punto di riferimento. I contatti spesso riservati con gli alti prelati sono sempre più frequenti così come i pareri e gli scambi di opinioni. Il tutto sotto lo sguardo vigile di un altro cattolico doc, il Capo dello Stato Sergio Mattarella che sin dall'inizio sperava in un ruolo più autonomo e "indipendente" per Giuseppe Conte.

Un'operazione che sta dando i suoi frutti, continua Dagospia: Giuseppe Conte, l'uomo "qualunque" del governo gialloverde oggi è un Premier in grado di dettare la linea e di prendere decisioni autonome, in Italia come in Europa (ha appena rivendicato per se il merito del successo della trattativa con Bruxelles) forte del 65% di gradimento tra i leader politici tanto che tra i 5Stelle si comincia a parlare di lui come possibile successore di se stesso a Palazzo Chigi, candidato Premier dei pentastellati al posto di Luigi Di Maio. Operazione che di certo non dispiacerebbe oltretevere e nemmeno al Quirinale.