Giustizia, arriva la tempesta perfetta sul Governo? Venti di crisi in arrivo

"Giuseppi" cade o non cade? Sono molti in Transatlantico quelli che in queste ore si pongono la fatidica domanda alla luce di un'eventuale vittoria di Matteo Salvini in Emilia Romagna. E deve intervenire persino Maria Elena Boschi a rassicurare Conte parlando di buon mattino a Radio 24: "Non cade il governo, non vogliamo far cadere il governo che abbiamo contribuito a far nascere. Dobbiamo arrivare alla fine naturale della legislatura nel 2023". Sarà. Sta di fatto però che sono in molti ormai anche all'interno della maggioranza a temere la "tempesta perfetta" che potrebbe scatenarsi con la vittoria di Matteo Salvini nel "fortino rosso" e, soprattutto, con quello che potrebbe accadere appena due giorni dopo, il 28 gennaio.

È questa la data, rivela Dagospia, che nelle segreterie di partito si va cerchiando in rosso: "Italia Viva ha detto chiaro e tondo che andrà fino in fondo e il 28 gennaio potrebbe votare insieme a Lega e Forza Italia la proposta di legge Costa, il responsabile giustizia di Forza Italia" spiegano dalla maggioranza. Insomma, è sulla giustizia che, appena due giorni dopo il voto, potrebbero esserci serie conseguenze per il governo.

E dalle parti della maggioranza hanno paura tanto che a quanto apprende Dagospia si starebbe addirittura pensando di riportare il Pdl in commissione, proprio per evitare il voto con le inevitabili conseguenze che potrebbe avere per il governo.