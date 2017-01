Giustizia, Consiglio d'Europa come Berlusconi: in Italia toghe politicizzate

Toga al palazzo di giustizia

L'Italia deve affrontare la questione della politicizzazione della magistratura, che puo' porre problemi sotto il profilo dell'imparzialita' richiesta ai giudici. Lo chiede il Consiglio d'Europa nel rapporto pubblicato oggi. All'Italia sono state rivolte 12 raccomandazioni di cui si valutera' l'attuazione a meta' 2018. La raccomandazione numero 10 del Consiglio d'Europa invita l'Italia ad "inserire nel diritto l'incompatibilita' dell'esercizio simultaneo della funzione di magistrato e quella di membro di governo locali", ma al punto due si chiede anche all'Italia di "trattare, piu' in generale, la questione della partecipazione dei magistrati nella vita politica in tutti i suoi aspetti sul piano legislativo, in ragione dell'impatto sui principi fondamentali d'indipendenza e di imparazialita' del sistema giudiziario".