GOVERNO: 'AVVENIRE' (GIORNALE DEI VESCOVI) SPARA A ZERO SU CASALINO

"Un ruolo eccessivo e intoccabile che

desta sospetti, cambiare non è abolire il primato della politica". Lo

registra il quotidiano dei Vescovi, ’Avvenire’, a proposito dell’influenza all’interno del M5S del

portavoce del premier, Rocco Casalino, dopo il caso aperto dal suo

audio sui tecnici del Mef.



"Può anche avere seri motivi, Casalino, per sospettare eventuali

’macchinazioni giornalistiche’ che abbiano portato la sua

’audiovelina’ dallo smartphone di due giornalisti di una testata on

line alle pagine di diversi giornali nazionali. Un sospetto che può

legittimamente avanzare. Ma, almeno per il caso sollevatosi ieri, -

rileva ’Avvenire’ - sono più le risposte che il portavoce e il governo

devono dare rispetto a quelle che hanno il diritto di chiedere. In

particolare, rispondere al sospetto che l’attacco stizzito ai

’tecnici’, portato attraverso la macchina della comunicazione e non

attraverso gli atti politici, sia il sintomo di una doppia debolezza".