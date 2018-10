Governo, 5Stelle a pezzi. Ecco perchè

"Oggi tra noi alcuni stanno dando segni di cedimento. Questi cedimenti non ce li possiamo permettere.

Chi si sfila si prende questa responsabilita’ dinanzi ai cittadini e di

questo dovra’ renderne conto". All’indomani della contestazione dei

cittadini pugliesi che non hanno mandato giu’ il dietrofront di M5s

sul Tap, il leader penstastellato Luigi Di Maio affida ad un lungo

post, rilanciato dal Blog delle Stelle, la difesa del proprio operato

e il tentativo di serrare i ranghi dopo che piu’ di un esponente del

Movimento legato ai Comitati che si sono battuti contro il gasdotto

pugliese ha dato espliciti segni d’insofferenza per il via libera

deciso dal governo.

Un intervento in cui Di Maio ha evocato una metafora militare per

dare il senso della gravita’ della situazione: il vicepremier ha

infatti rispolverato la testuggine, lo schieramento con cui i soldati

romani si corazzavano con i propri scudi per resistere quando erano

sotto l’attacco di nemici piu’ numerosi. Ed e’ proprio sulla presenza

di un attacco concentrico nei confronti di M5s da parte della forze

piu’ disparate che Di Maio ha voluto insistere per far tornare a miti

consigli i malpancisti e smorzare ogni focolaio di fronda: "Siamo

sotto attacco - ha scritto Di Maio - ma siamo seduti dalla parte

giusta della Storia e se avanzeremo compatti anche la vittoria di

questa battaglia sara’ nostra, ma dobbiamo essere molto compatti - ha

aggiunto come lo era la testuggine romana".

Secondo Di Maio, l’attacco di "media, partiti e tecnocrati" sta

utilizzando strumentalmente la vicenda del Tap per colpire il

bersaglio grosso, e cioe’ la "manovra del popolo, che stiamo portando

a casa", col reddito di cittadinanza che "non possiamo rischiare".