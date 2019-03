GOVERNO: A PICCO GRADIMENTO TONINELLI E GRILLO

Cala a picco tra gil italiani il gradimento per il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, al centro delle polemiche sulla Tav, che scende di ben 18 punti, e il ministro della Salute Giulia Grillo, discussa negli ultimi mesi per la «schedatura» degli scienziati, le nomine del Consiglio Superiore della Sanità, e oggi tornata alla ribalta per i vaccini, che scende di 14 punti. In entrambi i casi un calo importante di consensi si registra tra gli elettori leghisti. E’ quanto emerge da un check sulle percezioni dei cittadini rispetto all’operato del governo pubblicato dal Corriere della Sera. ’Al crescere della notorietà -si riporta nella rilevazione curata da Nando Pagnoncelli- tutti sono in calo rispetto al dato registrato subito dopo l’ insediamento (con la sola eccezione del ministro degli Esteri, che cresce di un punto e della ministra della Pubblica Amministrazione che scende di uno)’.