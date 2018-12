Governo, a sentire Berlusconi ha già fatto le consultazioni con Mattarella...

Politici, personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo, capitani d'azienda, banchieri, e manager di punta delle principali aziende del Paese. Come ogni anno, la Prima della Scala e' il momento anche per vedere riuniti in un'unica occasione e nello stesso posto le persone piu' influenti e in vista della nazione, a partire ovviamente dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Al suo fianco, nel palco Reale del Piermarini trovano posto la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, il ministro della Cultura, Alberto Bonisoli, il prefetto di Milano, Renato Saccone, il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, con la compagna Chiara Bazoli. Restando ai politici, in questo caso di tecnici prestati alla politica, in sala troviamo anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. A vedere l''Attila' del maestro Verdi, interpretata dal direttore Riccardo Chailly, tanti 'big' del mondo dell'imprenditoria e della finanza italiani: dai vertici di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, Gian Maria Gros Pietro, Giovanni Bazoli, al patron della Brembo, Alberto Bombassei. Sono presenti inoltre, il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, la presidente di Eni Emma Marcegaglia, Carlo Presenti, Massimo Tononi della Cdp, Carlo Sangalli, il ceo di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine. Passando infine al mondo della cultura e dello spettacolo, senza dimenticare la senatrice a vita Adriana Segre, alla prima della Scala sono venuti l'avvocato Paola Severino, la presidente dell'Accademia di Brera, Livia Pomodoro, Carla Fracci, lo chef Davide Oldani.