Governo, accordo M5S-Lega: "Ci credevamo fino a stamattina"

I contatti con i Pd, assicurano i vertici grillini, in queste settimane sono andati avanti e sono molto meno tesi di quel che sembrerebbe. La fiducia nel Colle è piena come quella in Roberto Fico: "Non tradirebbe mai Luigi", si dicono convinti i vertici grillini.

Ma la delusione per il mancato accordo con il Carroccio, scrive l'Adnkronos, è palpabile - "Ci credevamo fino a stamattina", raccontano - e anche i timori che serpeggiano nel Movimento per il nuovo capitolo che si sta aprendo: dopo aver cannibalizzato il bacino elettorale del Pd, si rischia di bruciare tutto tentando di andare al governo proprio con i dem.