Governo ad un passo dalla crisi: il Pd vuole mani libere

Il giorno dopo il Mes, ancora grane per Giuseppe Conte: il Pd di Nicola Zingaretti attacca frontalmente il M5s sulla prescrizione. La proposta di esaminare con urgenza il disegno di legge del forzista Costa che abroga la riforma della prescrizione secondo il Pd è "strumentale" e dunque, nella votazione prevista alla Camera per oggi, si schiererà per il no contro l'indicazione del Movimento 5 Stelle e del ministro della Giustizia grillino Alfonso Bonafede.