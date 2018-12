Governo, aleggia l'incubo dell'esercizio provvisorio: tutti i rumors

Su Di Maio e Salvini aleggia l'incubo dell'esercizio provvisorio. Vale a dire che se il Parlamento non riuscisse ad approvare la legge di Bilancio entro il 31 dicembre 2018 l'Italia entrerebbe in vero e proprio limbo della durata di massimo 4 mesi in cui, secondo quanto previsto dall'articolo 81 della Costituzione, potrà spendere solo un dodicesimo di quanto stanziato dalla legge di Bilancio.