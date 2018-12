Governo, anche Mattarella farà come Napolitano? Retroscena clamoroso

A vigilare sull'operato dell'esecutivo c'è sempre Sergio Mattarella, che secondo quanto riporta il Tempo non ha mai smesso di consultare il governatore della Bce, in uscita, Mario Draghi. Con lui potrebbe realizzarsi uno scenario già visto nel 2011 quando Giorgio Napolitano si ritrovò a chiamare Mario Monti per rifondare un governo gradito all'Ue, oltre che al Fondo monetario internazionale e naturalmente dalla Banca centrale europea.