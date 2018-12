Governo, arriva l'incidente di percorso prima delle europee? Retroscena

La preoccupazione dei fondi d'investimento, scrive la Stampa, non è tanto legata alla manovra in sé, quanto all'eventualità di un ritorno immediato al voto. L'ipotesi di un "incidente di percorso, magari prima delle europee" tiene banco da settimane e il giudizio dell'alta finanza è già delineato: una nuova maggioranza di governo di centrodestra "incontrerebbe favori ben più larghi di nuove elezioni, a tutti i livelli istituzionali". Si tratta ora semplicemente di trovare un manipolo di "responsabili M5s" disposti al ribaltone, ma a quello ci stanno già pensando Silvio Berlusconi e gli sherpa di Forza Italia in Parlamento.