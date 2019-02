"Me lo ha detto Giancarlo Giorgetti, che è persona seria". Parola di Silvio Berlusconi. a tirare in ballo il sottosegretario leghista alla Presidenza del Consiglio, e l'occasione è drammatica. Il leader di Forza Italia sostiene che "il governo cadrà e ora abbiamo la certezza che dopo marzo ci sarà bisogno di un correttivo nella manovra, che andrà dai 7 ai 15 miliardi in più