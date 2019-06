Governo, arriva lo tsunami finanziario sull'Italia. Correte al riparo

Conte si è portato avanti col lavoro nel suo discorso di lunedì, quando ha detto che «l' equilibrio di finanza pubblica ci è imposto non solo dalle regole europee, che rimangono in vigore fin quando non riusciremo a cambiarle, ma dal fatto che siamo costretti a finanziare il nostro debito sovrano sul mercato, per cui rimaniamo esposti alla fiducia degli investitori». Ce l' aveva con Salvini ed era la prima di tante polemiche che i due faranno nei prossimi mesi, se la situazione precipiterà. Il premier, infatti, è sempre più tentato dall' idea di partecipare alle elezioni politiche in prima persona.

A capo di una lista civica centrista, scrive Libero, o addirittura alla guida dello stesso movimento di Davide Casaleggio. I sondaggi, del resto, parlano chiaro: Conte oggi è l' unico in grado di reggere il confronto con il ministro dell' Interno. La rilevazione dell' istituto Ixè fatta il mese scorso per l' Huffington Post li dà addirittura appaiati: ognuno dei due ha la fiducia del 47% degli italiani; Di Maio, medaglia di bronzo, li guarda da 15 punti più sotto, Nicola Zingaretti non ne parliamo. Consensi che sarebbe uno spreco non sfruttare.