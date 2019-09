Governo bocciato duramente dagli italiani: al 44% non piace il Conte bis

"Secondo il sondaggio che abbiamo realizzato, ben il 61% degli intervistati avrebbe votato sì all’accordo tra Partito democratico e M5s"; "un consenso che tra gli elettori del Pd arriva addirittura al 75%". Lo scrive il sondaggista Giuseppe Noto su ’La Nazione’ a commento del suo sondaggio a proposito del voto su Rousseau. "I i favorevoli al voto sono solo il 41%, superati di 5 punti da quelli che preferiscono un nuovo governo. Eppure la maggioranza degli italiani a prescindere dall’appartenenza - il 44% - vede negativamente la nascita di un governo giallorosso a guida Conte", spiega Noto. A proposito delle intenzioni di voto, Noto spiega: "Se gli italiani tifano per un nuovo governo è anche vero che, in termini di consenso, questo esecutivo è appoggiato da una minoranza. Il Pd più il M5s, infatti, arriverebbe al 43% dei consensi, mentre la somma del centrodestra tocca il 48,5%. Per quanto ci sia molta attesa e aspettativa, questo nuovo governo soffre dal punto di vista del consenso popolare. Tra prima della crisi e oggi, la Lega perde 3 punti passando dal 38% al 35. Rimane comunque il primo partito. Secondo è il Pd, che perde un punto. Ci guadagnano i 5 stelle, che dal 17% salgono al 20%". Infine, "se guardiamo l’indice di fiducia, il presidente Mattarella è al 55%. Al secondo posto c’è Conte" con il 46%.