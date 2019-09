Governo, c'è un accordo segreto tra Renzi, Conte e la Boschi? Clamoroso

"Matteo Renzi vuol fare Macron. I contenuti poi saranno quelli del suo governo, ispirati a un pensiero vagamente liberal. Che in Europa si possono incontrare con personalità come Macron, appunto. E in Italia con Conte. Un'intesa politica tra Conte e Renzi sarebbe molto logica: sono molto affini". Massimo Cacciari, in una intervista a Il Fatto quotidiano, vede un legame tra Renzi, che si è fatto il suo partito, Italia Viva, e il premier Giuseppe Conte. "E poi non mi stupirebbe se, attraverso le varie Boschi, i cerchi magici toscani, ci fossero già degli accordi con Conte. Molto dipenderà da Zingaretti: se va avanti con decisione il Pd può recuperare molto. La condizione è che il governo funzioni, altrimenti andremo alle urne in primavera".