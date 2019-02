La legge sull'autonomia regionale potrebbe non avere i numeri in Parlamento. La Costituzione, all'articolo 116, dice che le intese sull'autonomia regionale devono essere approvate dalle Camere a maggioranza assoluta. Cioè servono almeno 316 deputati e 161 senatori. Ma per il Messaggero in Parlamento non ci sono i numeri per l'approvazione. I deputati eletti nel Centro Sud di M5s, Pd e Forza Italia, sono almeno 347 su 630.