Governo, Conte a Salvini: patti chiari oppure...

Il Premier Conte rivela di aver chiesto e ottenuto dai vicepremier “una linea di comunicazione più attenta”. Ora la posizione di Conte è più solida. Il premier dice di non temere che Salvini richieda Palazzo Chigi per sé dopo le Europee, ma “non perché io tenga alla poltrona. Questo governo è frutto di un impegno con gli italiani per realizzare un progetto riformatore”.

“Il nostro progetto richiede tempo ed energie per l’intero arco della legislatura”. Infine i ringraziamenti: “A tutti i miei ministri, ai parlamentari che hanno dovuto pazientare. E a Mattarella, che ha seguito il negoziato da vicino senza farci mancare il suo pieno sostegno”.