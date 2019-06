Governo, Conte ai ferri corti con Salvini. Le parole di fuoco del Premier

"Il premier è esploso perché si è proprio rotto le p***" di Matteo Salvini", scrive il Messaggero riferendo fonti verosimilmente vicine ai 5 Stelle. "Da quando ha stravinto le elezioni il leghista vomita misure indigeribili per i 5 Stelle, in modo da spingerli ad aprire la crisi o per umiliarli e annientarli del tutto", è la tesi degli anti-salviniani presenti a Palazzo Chigi. Secondo il quotidiano romano, i leghisti indicano un'altra pista, che ha punti di contatto con lo scenario di cui sopra: "Conte fa la voce grossa perché gliel'ha chiesto Luigi Di Maio. I 5 Stelle così sperano di fermare Matteo. Anzi, sperano che dopo l'ultimatum di Conte sia la Lega a far cadere il governo...". Il gioco delle parti: vince chi riesce a farsi passare per vittima.